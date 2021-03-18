Росія відкликала свого посла у Вашингтоні [ Редактировать ]
Росія відкликала свого посла у Вашингтоні Анатолія Антонова для консультацій. Дипломатичний демарш відбувся після того, як президент Джо Байден назвав Путіна вбивцею.
Москва заявляє, що Штати, мовляв, завели відносини двох країн у глухий кут. У Держдепі відповіли: свого представника з Росії не відкликатимуть.
Нагадаємо, напередодні Байден в інтерв'ю телеканалу ABC заявив, що Путін відповість за втручання в американські вибори. У Білому домі додали: "віднині у відносинах із Москвою Вашингтон буде прямолінійним".
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