"Зелені паспорти вакцинації" запроваджує Австрія [ Редактировать ]
Австрія планує запровадити так звані "зелені паспорти вакцинації" вже у квітні, не чекаючи загального рішення Євросоюзу.
За словами канцлера Себастіана Курца, цифровий сертифікат, який уможливить поїздки Європою, є особливо важливим для таких туристичних країн як Австрія - бо вони влітку очікують на мандрівників.
Євросоюз хоче видавати довідки з 1 червня. Документи отримають ті, хто вакцинувався, має негативний тест або нещодавно одужав від COVID-19.
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