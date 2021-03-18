Австрія планує запровадити так звані "зелені паспорти вакцинації" вже у квітні, не чекаючи загального рішення Євросоюзу.

За словами канцлера Себастіана Курца, цифровий сертифікат, який уможливить поїздки Європою, є особливо важливим для таких туристичних країн як Австрія - бо вони влітку очікують на мандрівників.

Євросоюз хоче видавати довідки з 1 червня. Документи отримають ті, хто вакцинувався, має негативний тест або нещодавно одужав від COVID-19.