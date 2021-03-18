В четверг, 18 марта, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что депутаты не намерены изменять концепцию законопроектов, которые касаются растаможивания автомобилей на еврономерах.

Когда документы будут приняты, то владельцев таких авто будут жестко штрафовать в случае невыполнения требований законов.

По его словам, сейчас работа Рады фактически заблокирована рассмотрением земельной реформы. Было подано более 3000 тысяч поправок к законопроекту №2194.

Законопроекты о "евробляхах" (№4643-д и №4644-д) готовятся ко второму чтению в комитете. Принятие этих документов важно, чтобы поставить точку в этой проблеме и окончательно решить этот вопрос. Концепция, которая была прописана в принятом за основу законе, остается. Мы не будем никоим образом смягчать условия, и не будем делать жестче.

"Это будет последний шанс для владельцев автомобилей на еврономерах, которые были завезены до 1 января 2021 года, их растаможить по льготной ставке. Больше такого не будет уже. После этого мы будем достаточно жестко штрафовать за использование таких авто", - добавил Гетьманцев.

В парламентском комитете по вопросам налоговой политики считают, что стоимость растаможки "евробляхи" по такой формуле не превысит 1000 евро.

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