На конец января долги населения за жилищно-коммунальные услуги обновили очередной исторический рекорд, достигнув 81 млрд грн. Только с начала отопительного сезона задолженность увеличилась на 26,6 млрд грн - это означает, что люди просто не могут оплачивать нынешние драконовские тарифы. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин.

"Только за январь потребителям насчитано за жилищно-коммунальные услуги 30,8 млрд грн, из которых люди оплатили лишь 77,7%. Всего с начала отопительного сезона население потребило ЖКХ-услуг на общую сумму 91,9 млрд грн, уровень платежей составил всего 70,5%. Это свидетельство того, что для большинства граждан тарифы являются неподъемными", - подчеркнул Сергей Левочкин.

По его словам, более 75% задолженности населения за коммуналку приходится на оплату газа, отопления и горячей воды. Только за четыре месяца текущего отопительного сезона долги за газ увеличились на 63%, за тепло и горячую воду - на 63,2%.

"Все это следствие непродуманной политики власти, которая привела к тому, что миллионы украинских семей сегодня живут за чертой бедности. Платежки с заоблачными тарифами становятся приговором для многих семей, ведь власть проводит политику отмены льгот и сокращения субсидий", - отметил народный депутат.

Политик сообщил, что только в январе количество домохозяйств, получающих субсидии, сократилось по сравнению с декабрем 2020 года на 266 тысяч. "Неужели кто-то поверит, что всего за месяц более чем у четверти миллиона украинский семей резко выросло благосостояние, и они отказались от субсидий?" - поинтересовался оппозиционер.

"Политику экономии на малоимущих и социально незащищенных слоях населения необходимо прекратить, восстановить полноценное финансирование льгот и субсидий. Обязанность власти - помогать гражданам, которые в этом нуждаются", - резюмировал Сергей Левочкин.