Леонід Кравчук звинуватив Росію у проблемах з водою у Криму [ Редактировать ]
Відповідальність за становище з водою у Криму несе країна-окупант. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.
За його словами, нестача води може підштовхнути Росію до воєнної операції на півдні України. Нагадаю, раніше пан Кравчук не відкидав поновлення водопостачання у Крим - у разі гуманітарної катастрофи.
Нині становище із запасами прісної води на окупованому півострові критичне. Пересохли два водосховища. Ще майже десять - істотно обміліли.
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