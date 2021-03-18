Відповідальність за становище з водою у Криму несе країна-окупант. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

За його словами, нестача води може підштовхнути Росію до воєнної операції на півдні України. Нагадаю, раніше пан Кравчук не відкидав поновлення водопостачання у Крим - у разі гуманітарної катастрофи.

Нині становище із запасами прісної води на окупованому півострові критичне. Пересохли два водосховища. Ще майже десять - істотно обміліли.