Дрони для збільшення опадів випробують в Об'єднаних Арабських Еміратах. Технологію розробляють науковці британського університету Редінга.

Ідея полягає в тому, щоби безпілотники випускали у хмари електричні розряди, які спричинятимуть конденсацію вологи і випадання дощу.

Щорічно в Еміратах фіксують лише сто міліметрів опадів - удесятеро менше, ніж приміром в Україні. Нещодавно уряд Об'єднаних Арабських Еміратів інвестував 15 мільйонів доларів у дев'ять різних проєктів для впливу на погоду.