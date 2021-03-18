В ОАЕ випробовують безпілотники, що приносять дощ [ Редактировать ]
Дрони для збільшення опадів випробують в Об'єднаних Арабських Еміратах. Технологію розробляють науковці британського університету Редінга.
Ідея полягає в тому, щоби безпілотники випускали у хмари електричні розряди, які спричинятимуть конденсацію вологи і випадання дощу.
Щорічно в Еміратах фіксують лише сто міліметрів опадів - удесятеро менше, ніж приміром в Україні. Нещодавно уряд Об'єднаних Арабських Еміратів інвестував 15 мільйонів доларів у дев'ять різних проєктів для впливу на погоду.
по теме
Дрони для збільшення опадів тестуватимуть в Об'єднаних Арабських Еміратах
500 дронів злетіли у небо над Дубліном - так ірландці відзначили День Святого Патрика
У місті Хадера незабаром має запрацювати безпілотна доставка піци, бургерів та медикаментів
Науковці Центру відновлювальної енергетики у Сполучених Штатах придумали, як перетворити продуктові відходи і воду на екологічне паливо
Йдеться не лише про більш точний прогноз погоди, а й про моніторинг та запобігання природним катаклізмам, пожежам та повеням