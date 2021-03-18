Людину скалічив, але на свободі: суд виправдав Сергія Пашинскього [ Редактировать ]
Скалічив людину, але не винний. Васильківський суд виправдав екснардепа Сергія Пашинського. Нагадаю, 31 грудня 2016 року тоді депутат Пашинський прострелив ногу мешканцю Васильківа Вячеславу Хімікусу.
Причиною стала побутова сварка - чоловік начебто неправильно припаркувався. Народному обранцю це не сподобалося. Зав'язалася сварка. Хімікус вдарив депутата пляшкой, а той вистрілив у нього.
Чоловік після цього став інвалідом. Хто почав бійку першим і чи не перевищив парламентар самооборону - суд встановлював майже п'ять років. Деякий час Пашинський навіть провів у СІЗО.
Та минулого тижня потерпілий раптово забрав свою заяву. Імовірно це й стало причиною виправдання колишнього депутата. Тепер прокурори можуть подати апеляцію.
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