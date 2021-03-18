Вбивство Маші Борисової: підозрюваний визнав провину [ Редактировать ]
Підозрюваний у вбивстві семирічної Маші Борисової визнав провину. Сьогодні правоохоронці розкрили деякі подробиці слідства. Кажуть, у них є неспростовні докази. Про що саме йдеться - розкажуть мої колеги.
Визнав провину і почав співпрацювати зі слідством. Шістдесяти дворічний підозрюваний у вбивстві Маші Борисової зізнався у скоєному і розповів поліції деякі подробиці.
Понес ее в сарай. - Мішок зав'язували? -Да, в сарае завязал. - Чим ви зав'язували? - Да, какой-то шнур нашел, на полу валялся около гаража. - А ще чим? - Пояс или че, вот они говорят пояс, ну что попалось, черное такое, взял завязал.
Те, що саме затриманий скоїв убивство - підтверджує і низка експертиз, кажуть у поліції.
Олександр Прокудін, начальник ГУ Нацполіції в Херсонській області:
Біологічні зразки чоловіка були виявлені на мотузці, якою був зв'язаний мішок з тілом дівчинки та на самому мішку. Наразі слідчі отримали результати ще однієї молекулярно-генетичної експертизи, висновком експерта було підтверджено, що сперма на одязі дівчинки співпадає з біологічними даними підозрюваного.
Дослідили правоохоронці і контент, який переглядав підозрюваний на своєму комп'ютері.
Олександр Прокудін, начальник ГУ Нацполіції в Херсонській області:
В історії пошуку інтернет браузеру поліцейські виявили численні перегляди сайтів з дитячою порнографією. Під час вивчення особи підозрюваного встановили - чоловік 4 рази притягувався до кримінальної відповідальності. Тричі за нанесення тілесних ушкоджень, і один раз - за хуліганство.
На чоловіка неодноразово скаржилися й односельці. Той часто пиячив і був агресивним. Люди зверталися до поліції, але в останній момент - заяви забирали, побоюючись розправи.
Наталія Лубова, сусідка затриманого:
Он неоднократно душил моих детей. Старшего сына душил. Я вызвала полицию. Полтора года назад за горло схватил ребенка, снимал штаны, показывал ему половой орган.
До травня підозрюваний перебуватиме в СІЗО. Від слідчого експерименту, кажуть у поліції - чоловік відмовляється. Бо боїться самосуду селян.
Семирічна Маша в селі Щасливе зникла ввечері сьомого березня. Дівчинка гралася з дітьми на вулиці й чекала на тата. Від того моменту її ніхто не бачив. Дитину шукали і волонтери, і поліція декілька днів.
Згодом тіло дівчинки знайшли в недобудованому сараї. А ймовірний убивця після похорону намагався вкоротити собі віку. Із порізаними венами його й затримали.
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