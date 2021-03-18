Три місяці на паузі, а коли зібралися першим ділом взялися піднімати собі зарплату та призначати премії

Три місяці на паузі, а коли зібралися першим ділом взялися піднімати собі зарплату та призначати премії. Це про Запорізьку облраду. Востаннє депутати працювали в залі засідань ще перед новим роком. За час перерви назбиралося немало важливих питань одне з найголовніших - правки до бюджету.

Тож чи вдалося попрацювати над обласним кошторисом і які питання розглядали - дізнавалися мої колеги

До порядку денного сьогоднішнього засідання внесено 147 питань.

Питань так багато, бо це перше засідання запорізьких депутатів за три місяці. Після місцевих виборів - тут в облраді був великий скандал, ніяк не могли обрати голову та заступників.

Ігор Артюшенко, депутат Запорізької облради, "Європейська Солідарність":

Поза межами норм моралі, честі. З тим, що не давали депутатам обласної ради всім взяти участь у голосуванні, з тітушками, блокуванням поліції і так далі.

І процедуру обрання, і результати досі оскаржують у судах. Тож легітимним сьогоднішнє засідання вважають не всі депутати. І називають це радше зборами. А тому, кажуть, кожне із проголосованих питань з великого пакету - можна буде оскаржити!

Сергій Кальцев, депутат Запорізької облради, "Опозиційна платформа - За життя":

По идее - нужно закрыть эту сессию. Все вопросы, которые рассматриваются, вынести на внеочередную сессию. Потому что некоторые из них срочные и важные, экономические вопросы.

Та економічне життя регіону керівництво облради хвилювало мало. Одним із перших на розгляд винесли - підвищення зарплати і надбавок голові облради та трьом заступникам! А це більше як сімдесят тисяч гривень на місяць кожному. І за це проголосувала більшість депутатів.

Олексій Холод, депутат Запорізької обласної ради, "Опозиційна платформа - За життя":

В рамках цих бюджетів, коли вони ну більш стислі і немає такого вже більше навантаження, а менше дохідна частина, ставити сто відсотків - на мій погляд, це якось ну не коректно. Ну, як найменше, я не хочу нікого образити, можливо потрібні дуже гроші, але це дуже не коректно.

Та що найголовніше за питання не свого особистого, а обласного бюджету - взагалі не бралися.

Ігор Артюшенко, депутат Запорізької обласної ради, "Європейська Солідарність":

Тоді так звана коаліція під Новий рік проголосувала так званий порожній бюджет. Тобто це зарплати, комуналки. Ніяких об'єктів, закупівель там на медицину, наприклад, на лікарні, ремонти, питання всіх витрат фактичних, вони тода не розглядались. І досі там, вже середина березня, а в Запорізькій області жодні роботи тому і не ведуться.

Зрештою запорізькі депутати спромоглися лише ухвалити кілька технічних питань та кадрових рішень. Далі були постійні перерви та кулуарні консультації. Сесія запорізької облради досі триває. Уже традиційно. Бо минулі засідання тут закінчувалися далеко за північ - та ще й зі скандалами.