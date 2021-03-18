Україна може стати центром нового шовкового шляху. У цьому впевнені розробники проєкту "Високошвидкісні магістралі".

Проєкт передбачає будівництво швидкісної залізниці, яка сполучатиме Європу та Азію - для вантажних і пасажирських перевезень.

Українські інженери разом з колегами із ЄС обговорили цю концепцію на тижні європейської промисловості. Протягом 10 років проєкт може принести українському бюджету понад 70 мільярдів доларів, кажуть розробники.

Віктор Мироненко, президент асоціації "Високошвидкісні магістралі":

Дасть багато імпульсів поштовху і навіть відродження на новій основі галузей економіки 10.29 це зовсім нові виробництва в промисловому комплексі будівельних матеріалів. Це нові конструкційні, які можуть використовуватися у машинобудуванні. Це все створить нові робочі місця.

Сергій Рудковський, голова правління асоціації "Високошвидкісні магістралі":