В асоціації "Високошвидкісні магістралі" назвали перспективи України у новому "Шовковому шляху" [ Редактировать ]
Україна може стати центром нового шовкового шляху. У цьому впевнені розробники проєкту "Високошвидкісні магістралі".
Проєкт передбачає будівництво швидкісної залізниці, яка сполучатиме Європу та Азію - для вантажних і пасажирських перевезень.
Українські інженери разом з колегами із ЄС обговорили цю концепцію на тижні європейської промисловості. Протягом 10 років проєкт може принести українському бюджету понад 70 мільярдів доларів, кажуть розробники.
Віктор Мироненко, президент асоціації "Високошвидкісні магістралі":
Дасть багато імпульсів поштовху і навіть відродження на новій основі галузей економіки 10.29 це зовсім нові виробництва в промисловому комплексі будівельних матеріалів. Це нові конструкційні, які можуть використовуватися у машинобудуванні. Це все створить нові робочі місця.
Сергій Рудковський, голова правління асоціації "Високошвидкісні магістралі":
Нам необходима политическая поддержка, нам необходима поддержка стран - наших партнеров для того, чтобы выходить на подписание какого-то соглашения и после этого наши инвесторы готовы будут вкладывать деньги.
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