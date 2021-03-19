У Тайвані посуха: бракує води для поливу рисових полів [ Редактировать ]
Тайвань потерпає від посухи. На острові масово пробурюють свердловини та качають воду з резервуарів. Бракує води для поливу рисових полів.
Нестачу гостро відчувають на великих підприємствах, де виробляють електроніку. На Тайвані сподіваються, що ситуацію врятує сезон дощів. Він тут традиційно - наприкінці весни.
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