Потужна буря і торнадо пронеслися Алабамою. Вони завдали серйозних руйнувань - розвалені будинки, пошкоджені лінії електропередач. За словами очевидців, сильний вітер ламав дерева та перевертав автомобілі. Минулося без постраждалих. Жителів та студентів місцевого коледжу евакуювали до тимчасового притулку.

Томмі Кокс, житель округу Чилтон:

Сестра під'їхала, вона намагалася вийти з машини і сховатися у підвалі - але вітер штовхав її геть. Мій син схопив її, тримаючись за двері. Їх мало обох не віднесло деінде. Але вони втрималися. Скрізь літали домашні речі.