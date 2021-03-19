NASA провели випробування у рамках місії Артеміда [ Редактировать ]
NASA успішно випробувало ракету для польоту на Місяць. Під час тесту змоделювали запуск двигунів основного ступеня ракети. Чотири мотори працювали протягом восьми хвилин.
Це випробування провели у рамках підготовки місії Артеміда, вона передбачає висадження астронавтів на Місяць. Політ планують здійснити до 2024 року. А у листопаді НАСА має намір запустити до супутника Землі безпілотний літальний апарат.
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