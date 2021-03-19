NASA успішно випробувало ракету для польоту на Місяць

NASA успішно випробувало ракету для польоту на Місяць. Під час тесту змоделювали запуск двигунів основного ступеня ракети. Чотири мотори працювали протягом восьми хвилин.

Це випробування провели у рамках підготовки місії Артеміда, вона передбачає висадження астронавтів на Місяць. Політ планують здійснити до 2024 року. А у листопаді НАСА має намір запустити до супутника Землі безпілотний літальний апарат.