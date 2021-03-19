Решения проблем, связанных с вакцинацией в ближайшее время ожидать не стоит/ фото: iz.ru

В Европейском Союзе наблюдается недостаток вакцин от коронавирусной инфекции для остановки грядущей третьей волны заболеваемости. Об этом на совместной пресс-конференции с экспертом по здравоохранению Карлом Лаутербахом и вице-президентом Института Роберта Коха Ларсем Шааде заявил министр здравоохранения Германии Йенс Спан.

По его словам, быстрого решения всех проблем, связанных с вакцинацией от коронавируса в ближайшее время ожидать не стоит. При этом, Шааде добавил, что в рост случаев COVID-19 в стране проходит по экспоненциальному сценарию.

Вполне возможно, что после Пасхи у нас будет такая же ситуация, как на Рождество, с большим количеством инфекций и тяжелыми заболеваниями.

Отмечается, что в настоящее время в Евросоюзе Агенство по лекарственным средствам одобрило четыре COVID-препарата для вакцинации от коронавируса, производства компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Читайте также, в ЕС массово возобновляют использование вакцины AstraZeneca. Информация появилась после заключения Европейского агентства по контролю медикаментов (EMA) относительно безопасности вакцины, страны, которые объявили о возобновлении использования вакцины AstraZeneca.

Кроме того, в Евросоюзе разработают новые сертификаты COVID-вакцинации. "Зеленый" электронный сертификат будет доказательством вакцинации, получения отрицательного текста на COVID или выздоровления от этой болезни.

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