в Европейском Союзе начнет работать новая система коронавирусной сертификации, которая предполагает выдачу документа о здоровье не только вакцинированным гражданам, но и тем, кто переборол инфекцию.

"Зеленый" электронный сертификат будет доказательством вакцинации, получения отрицательного текста на COVID или выздоровления от этой болезни.

Цифровой "зеленый сертификат" будет охватывать три типа - сертификаты о вакцинации, сертификаты тестов (тест NAAT / RT-PCR или экспресс-тест на антигены) и сертификаты для лиц, вылечившихся от COVID-19.

Отмечается, что новый документ будет выдаваться как в электронном виде, так и бумажном. На него нанесут изображение QR-кода, в котором содержится информация о человеке и его состоянии здоровья.

Читайте также, Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран Европейского союза договорились о необходимости введения сертификатов о вакцинации, они будут введены в течение трех месяцев. Для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их "совместимыми".

Кроме того, Еврокомиссия готовится представить проект по созданию коронавирусных паспортов вакцинации для граждан ЕС. Решение о возможном применении документов вакцинации в реальности, в том числе на международном уровне, будет приниматься на порядок позже.

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