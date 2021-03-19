Сенат США затвердив кандидатуру нового керівника ЦРУ [ Редактировать ]
Ще одне кадрове рішення у Сенаті - очільником ЦРУ офіційно призначили експосла у Росії Вільяма Бернса.
Він - кадровий дипломат. Працював у зовнішній політиці з кінця 80-х у період від розпаду Радянського Союзу, коли Штати були найвпливовішою країною світу, - до початку так званої "Арабської Весни".
Двічі Бернса відправляли до РФ: за часів президента Єльцина і на початку 2000-х, коли Вашингтон намагався перезавантажити відносини з Москвою.
Дипломат також був послом в Йорданії, пізніше - заступником трьох державних секретарів. Долучався до врегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту, а також до історичного рішення щодо іранської ядерної програми.
по теме
Американська розвідка розсекретила доповідь, яка стосується російського втручання у президентські вибори 2020 року
На які саме санкції наважиться Америка за Байдена? І чим Берлін пропонує компенсувати українські втрати від проекту?
Сенатори від обох партій у США повторно подали законопроєкт про оборонне партнерство з Україною
Стосунки Вашингтона та Москви зараз на найнижчій точці. Російського посла відкликають додому; кажуть для консультацій
Разговор глав дух государств может состоятся в ближайшее время