Ще одне кадрове рішення у Сенаті - очільником ЦРУ офіційно призначили експосла у Росії Вільяма Бернса.

Він - кадровий дипломат. Працював у зовнішній політиці з кінця 80-х у період від розпаду Радянського Союзу, коли Штати були найвпливовішою країною світу, - до початку так званої "Арабської Весни".

Двічі Бернса відправляли до РФ: за часів президента Єльцина і на початку 2000-х, коли Вашингтон намагався перезавантажити відносини з Москвою.

Дипломат також був послом в Йорданії, пізніше - заступником трьох державних секретарів. Долучався до врегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту, а також до історичного рішення щодо іранської ядерної програми.