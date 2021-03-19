Україною шириться нова хвиля COVID-19 [ Редактировать ]
Щодня - більше! Це про коронастатистику. За останню добу майже 16 тисяч інфікованих. А от одужало - вчетверо менше. Понад 4 тисячі потрапили у лікарні.
Серед лідерів за кількістю нових хворих, крім Києва та Львівщини, Харківська та Вінницька області. Медики трохи нарощують темпи вакцинації - напередодні щепили майже одинадцять тисяч людей.
Загальна ж кількість вакцинованих понад 90 тисяч. У МОЗ заявили про початок другого етапу імунізації, який передбачає вакцинацію сімейних лікарів. Та відкриття з наступного тижня стаціонарних пунктів щеплення.
по теме
Заповнені лікарні, "важкі" пацієнти та висока смертність - це теперішня столична реальність
Останніми днями захворюваність спадає, а от смертність навпаки - рекордно зросла
За добу щепили трохи більше 2 тисяч людей - такі дані оприлюднили у МОЗ
COVID-19 в Україні: кількість хворих зростає шаленими темпами
Вакцинація від коронавірусу в Україні відбувається втричі повільніше, ніж планували у МОЗ