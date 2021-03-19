Щодня - більше! Це про коронастатистику. За останню добу майже 16 тисяч інфікованих. А от одужало - вчетверо менше. Понад 4 тисячі потрапили у лікарні.

Серед лідерів за кількістю нових хворих, крім Києва та Львівщини, Харківська та Вінницька області. Медики трохи нарощують темпи вакцинації - напередодні щепили майже одинадцять тисяч людей.

Загальна ж кількість вакцинованих понад 90 тисяч. У МОЗ заявили про початок другого етапу імунізації, який передбачає вакцинацію сімейних лікарів. Та відкриття з наступного тижня стаціонарних пунктів щеплення.