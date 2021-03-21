Киевское "Динамо" победило львовский "Рух" в домашнем матче 19-го тура Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 3:0.

Победа позволила увеличить отрыв на первом месте от "Шахтера", сообщает "РБК-Украина".

Отмечается, что "Динамо" могло открыть счет значительно раньше, чем во втором тайме. Киевляне получили право исполнить пенальти за игру рукой футболиста "Руха" в штрафной, но Карлос Де Пена плохо исполнил пенальти и его удар отразил вратарь "Руха" Александр Бандура.

В целом игра казалась ничейной и безголевой, но "Динамо" во втором тайме прибавило и эффективно использовало персональные ошибки соперников в защите. Александр Караваев забил в этой игре первые свои два гола за "Динамо", а между ними отличился вернувшийся в состав бело-синих бразилец Сидклей.

После победы у "Динамо" - 46 очков, и на международный перерыв команда Мирчи Луческу идет с семиочковым отрывом от "Шахтера", который проиграл в Харькове "Львову".

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