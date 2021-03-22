Столь сильные осадки случаются "раз в 50 лет" и могут продолжаться всю неделю/ фото: Twitter

В австралийском штате Новый Южный Уэльс прошла эвакуация около 18 тысяч жителей в связи с сильными ливнями и угрозой масштабных наводнений.

Проливные дожди, продолжающиеся в регионе на протяжении нескольких дней, привели к разливу рек а также плотин вокруг Сиднея. Столь сильные осадки случаются "раз в 50 лет" и могут продолжаться всю неделю. Людей призвали проявлять осторожность.

Отмечается, что спасатели в настоящее время успели провести по меньшей мере 500 операций по спасению. Глава правительства Австралии Скотт Моррисон предложил выделить денежные средства, направленные на помощь тем, кто, из-за чрезвычайной ситуации, был вынужден покинуть свои дома.

Crews worked for 3 hours overnight to safely and slowly evacuate 5 adults and 4 kids after they found themselves isolated by moving floodwater. The silver lining was that everyone arrived to the evac centre in style - via our big red trucks. pic.twitter.com/6E5PptL7og — Fire and Rescue NSW (@FRNSW) March 21, 2021

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Кроме того, в столице Непала - Катманду, из-за сильных ливней начались наводнения и оползни, в результате которых уже погибло 40 человек и еще несколько тысяч вынуждены были покинуть свои дома.Стихия разрушила несколько домов, погибло 20 человек и еще по меньшей мере 13 непальцев пропали без вести.

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