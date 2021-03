В австралийском штате Новый Южный Уэльс прошла эвакуация около 18 тысяч жителей в связи с сильными ливнями и угрозой масштабных наводнений.

Проливные дожди, продолжающиеся в регионе на протяжении нескольких дней, привели к разливу рек а также плотин вокруг Сиднея. Столь сильные осадки случаются "раз в 50 лет" и могут продолжаться всю неделю. Людей призвали проявлять осторожность.

Отмечается, что спасатели в настоящее время успели провести по меньшей мере 500 операций по спасению. Глава правительства Австралии Скотт Моррисон предложил выделить денежные средства, направленные на помощь тем, кто, из-за чрезвычайной ситуации, был вынужден покинуть свои дома.

Crews worked for 3 hours overnight to safely and slowly evacuate 5 adults and 4 kids after they found themselves isolated by moving floodwater. The silver lining was that everyone arrived to the evac centre in style - via our big red trucks. pic.twitter.com/6E5PptL7og