Япония "утонула" под ужасным ливнем (видео) [ Редактировать ]
Фото: 5.ua
На юге Японии в результате проливных дождей были затоплены несколько префектур.
Об этом пишет NHK.
По информации, за час синоптики зафиксировали выпадение 100 мм осадков. Река Кума вышла из берегов и уничтожила мост.
Отмечается, что столь сильный ливень стал рекордным за последние 10 лет. Многие жители пропали без вести.
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