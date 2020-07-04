На юге Японии в результате проливных дождей были затоплены несколько префектур.

Об этом пишет NHK.

По информации, за час синоптики зафиксировали выпадение 100 мм осадков. Река Кума вышла из берегов и уничтожила мост.

Отмечается, что столь сильный ливень стал рекордным за последние 10 лет. Многие жители пропали без вести.

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