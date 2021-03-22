У Сирії росіяни атакували поцілили у склад палива [ Редактировать ]
Щонайменше один мирний житель загинув, ще двоє поранені внаслідок ударів російської авіації у сирійській провінції Ідліб.
Атакували кілька міст, а також пункт пропуску на кордоні з Туреччиною, там неподалік містяться табори біженців. Одна з ракет поцілила в склад палива. Зайнялися десятки цистерн.
Нагадаю, вже більше як рік у провінції Ідліб має діяти режим припинення вогню, який узгодили турецький і російський президенти.
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