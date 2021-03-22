Щонайменше один мирний житель загинув, ще двоє поранені внаслідок ударів російської авіації у сирійській провінції Ідліб.

Атакували кілька міст, а також пункт пропуску на кордоні з Туреччиною, там неподалік містяться табори біженців. Одна з ракет поцілила в склад палива. Зайнялися десятки цистерн.

Нагадаю, вже більше як рік у провінції Ідліб має діяти режим припинення вогню, який узгодили турецький і російський президенти.