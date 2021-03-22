Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против 19 компаний в сфере недропользования без какой-либо доказательной базы, проведенного судебного разбирательства, является незаконным и грубо нарушает национальные и международные нормы защиты ведения бизнеса, подрывая инвестиционный климат в стране. Об этом говорится в обращении компании, копия которого оказалась в распоряжении "РБК-Украина".

"Со всей ответственностью заявляем, что обвинения, которые легли в основу введения санкций, не содержат никаких юридически обоснованных оснований, основаны исключительно на предположениях и ни в коей мере не соответствуют действительности", - говорится в обращении.

Предположение о возможном приобретении лицензий по заниженной стоимости или возможную связь с гражданами государства-агрессора, которые, якобы, легли в основу введения санкций, являются безосновательными и необоснованными, добавляют в компании.

"Компании осуществляют свою деятельность исключительно в правовом поле и с соблюдением действующего законодательства Украины, следовательно, никаких юридических оснований для ограничения хозяйственной деятельности компаний, а тем более аннулирования принадлежащих компаниям лицензий, быть не может", - добавили они.

В целом же компании заявляют, что ожидают официальное опубликование решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. В случае, если озвученные в СМИ санкции будут официально подтверждены, решение СНБО и действия государства Украины будут обжалованы в судебном порядке в соответствии с национальным и международным законодательством.

"Мы надеемся, что дальнейший ход данного вопроса будет происходить исключительно в правовом поле с недопущением нивелирования такого основополагающего принципа демократического общества, как верховенство права", - резюмировали в компании.

Напомним, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 19 компаний в сфере недропользования.

В частности, решение принято в отношении следующих компаний: "Геоконект", "Глобалгеоинвест", "Транссетгео", "Геопост", "Геовертикаль" "Геотаргет", "Надра прайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надравестгруп", "Бест оил компани", "Надра пространство", "Инфогеотренд", "Эйджинмарка", "Экогаз альянс", "Эпивал энерджи", "Юнолит оил", "Профиннафт", "Бестгеотех".