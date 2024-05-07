Майже чверть опитаних людей віком від 18 до 34 років ніколи не відповідає на вхідні дзвінки, які надходять на їхній телефон. Про це повідомляє The Times з посиланням на дослідження, проведене компанією Uswitch.

У рамках дослідження було опитано 2 тисячі осіб різного віку, яким ставили питання про те, як вони вважають за краще спілкуватися за допомогою мобільного телефону.

Дослідники дійшли висновку, що багато представників покоління Z (роки народження 1997-2012) не хочуть відповідати на дзвінки, натомість переписуються за допомогою смартфона.

Більше половини опитаних зумерів пояснили небажання відповідати на дзвінки побоюванням поганих новин.

70% повідомили, що вони вважають за краще спілкуватися за допомогою месенджерів, а 37% - за допомогою голосових повідомлень.

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Ті ж, хто ніколи не відповідає на дзвінки, спочатку ігнорують виклик, а потім відповідають за допомогою текстового повідомлення. У свою чергу, представники старших поколінь (від 35 до 54 років) охоче розмовляють телефоном, а голосові повідомлення серед них обирають лише 1% опитаних.

Експерти поясняють, що "старомодний спосіб спілкуватися телефоном за допомогою розмови" стає більш рідкісним, але "не помер остаточно".

Ми досі цінуємо розмову як спосіб поділитись важливими моментами у житті. Однак представники зумерів і молодша частина міленіалів (роки народження 1981-1996) все частіше віддають перевагу голосовим повідомленням, які "не чинять такого тиску", як безпосередня розмова.

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