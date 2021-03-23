После относительного затишья и стабильности в Украине снова пошли в рост цены на бензин. За прошлую неделю бензины подорожали на 62 коп./л, а ДТ - на 47 коп./л. Об этом пишет "Сегодня".

Цена топлива в мелком опте стабильно снижается из-за падения котировок на сырую нефть - с $69 до $63/баррель. За прошлую неделю мелкооптовые партии дизельного топлива подешевели на 27 коп./л. (-1,19%), а бензинов - на 11-24 коп./л (-0,68%).

Рост цен на АЗС эксперты топливного рынка объясняют тем, что трейдеры вышли из "джентльменского" договора с правительством: низкие цены в обмен на закрытие нелегальных АЗС.

Поскольку властям так и не удалось ликвидировать теневой рынок топлива, трейдеры начали подтягивать цены к экономически обоснованным, то есть "горючка" подорожает примерно на 1 грн/л.

Бензин и ДТ

За выходные крупные сети АЗС подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,1-1 грн/л.:

ОККО и WOG - 50 коп./л.;

SOCAR - бензин -50 коп./л, ДТ - 1 грн/л.;

AMIC, "БРСМ-Нафта", BVS, "Укр-Петроль", "Овис", Motto, Mango - 10-50 коп./л.

"Приват"(крупнейшая сеть в Украине) - 1 грн/л.

Наибольший скачок цен на бензины и дизель наблюдался в Черниговской (+82 коп./л) и Сумской (+75 коп./л) областях. В большинстве регионов цены выросли на 35-50 коп./л.

Самые высокие цены на бензин и ДТ в Луганской области: 29,50 грн/л А-92, 30,33 грн/лА-95, 29,50 грн/л ДТ.

Дешевле всего заправиться бензином в Сумской области: 27,02 грн/л А-92 и 28,02 грн/л А-95. Самый доступный дизель в Харьковской области - 28,17 грн/л.

Сжиженный газ

Автогаз также пошел в рост:

"Приват" - на 17 коп./л., до 15,15-15,18 грн/л.;

ОККО - на 10 коп./л., до 16,49 грн/л.;

SOCAR - на 20 коп./л., до 16,48 грн/л.;

KLO - на 20 коп./л., до 16,37 грн/л (+20 коп./л);

"Автотранс", "Авантаж 7", "БРСМ-Нафта", "Параллель", Marshal, "Укргаздобыча", Motto и Prime - на 10-40 коп./л.

В среднем LPG за прошлую неделю подорожал на 40 коп/л. Лидерами по росту цен стали Житомирская и Черкасская области (+51 коп./л), в большинстве регионов подорожание составило 30-40 коп./л, а в Киеве - 28 коп./л.

Самый дорогой автогаз в Луганской области - 16,12 грн/л, самый дешевый - в Черниговской - 15,51 грн/л.

Средняя цена топлива в Украине

А-92 - 27,97 грн/л.;

- 27,97 грн/л.; А-95 - 28,98 грн/л.;

- 28,98 грн/л.; ДТ - 28,24 грн/л.;

- 28,24 грн/л.; LPG - 15,79 грн/л.

На этой неделе рост цен на топливо продолжится, хотя и несколько замедлится, уверены аналитики. Подорожание бензинов ожидается в пределах 20-25 коп./л, дизеля - 15-20 коп./л. Цена на автогаз, вероятно, пока не изменится.

Ранее сообщалось, что цены на нефть "упали" из-за угрозы третьей волны COVID-19.