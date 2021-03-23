Цены на АЗС пошли вверх: почему нефть дешевеет, а бензин дорожает [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
После относительного затишья и стабильности в Украине снова пошли в рост цены на бензин. За прошлую неделю бензины подорожали на 62 коп./л, а ДТ - на 47 коп./л. Об этом пишет "Сегодня".
Цена топлива в мелком опте стабильно снижается из-за падения котировок на сырую нефть - с $69 до $63/баррель. За прошлую неделю мелкооптовые партии дизельного топлива подешевели на 27 коп./л. (-1,19%), а бензинов - на 11-24 коп./л (-0,68%).
Рост цен на АЗС эксперты топливного рынка объясняют тем, что трейдеры вышли из "джентльменского" договора с правительством: низкие цены в обмен на закрытие нелегальных АЗС.
Поскольку властям так и не удалось ликвидировать теневой рынок топлива, трейдеры начали подтягивать цены к экономически обоснованным, то есть "горючка" подорожает примерно на 1 грн/л.
Бензин и ДТ
За выходные крупные сети АЗС подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,1-1 грн/л.:
- ОККО и WOG - 50 коп./л.;
- SOCAR - бензин -50 коп./л, ДТ - 1 грн/л.;
- AMIC, "БРСМ-Нафта", BVS, "Укр-Петроль", "Овис", Motto, Mango - 10-50 коп./л.
- "Приват"(крупнейшая сеть в Украине) - 1 грн/л.
Наибольший скачок цен на бензины и дизель наблюдался в Черниговской (+82 коп./л) и Сумской (+75 коп./л) областях. В большинстве регионов цены выросли на 35-50 коп./л.
Самые высокие цены на бензин и ДТ в Луганской области: 29,50 грн/л А-92, 30,33 грн/лА-95, 29,50 грн/л ДТ.
Дешевле всего заправиться бензином в Сумской области: 27,02 грн/л А-92 и 28,02 грн/л А-95. Самый доступный дизель в Харьковской области - 28,17 грн/л.
Сжиженный газ
Автогаз также пошел в рост:
- "Приват" - на 17 коп./л., до 15,15-15,18 грн/л.;
- ОККО - на 10 коп./л., до 16,49 грн/л.;
- SOCAR - на 20 коп./л., до 16,48 грн/л.;
- KLO - на 20 коп./л., до 16,37 грн/л (+20 коп./л);
- "Автотранс", "Авантаж 7", "БРСМ-Нафта", "Параллель", Marshal, "Укргаздобыча", Motto и Prime - на 10-40 коп./л.
В среднем LPG за прошлую неделю подорожал на 40 коп/л. Лидерами по росту цен стали Житомирская и Черкасская области (+51 коп./л), в большинстве регионов подорожание составило 30-40 коп./л, а в Киеве - 28 коп./л.
Самый дорогой автогаз в Луганской области - 16,12 грн/л, самый дешевый - в Черниговской - 15,51 грн/л.
Средняя цена топлива в Украине
- А-92 - 27,97 грн/л.;
- А-95 - 28,98 грн/л.;
- ДТ - 28,24 грн/л.;
- LPG - 15,79 грн/л.
На этой неделе рост цен на топливо продолжится, хотя и несколько замедлится, уверены аналитики. Подорожание бензинов ожидается в пределах 20-25 коп./л, дизеля - 15-20 коп./л. Цена на автогаз, вероятно, пока не изменится.
Ранее сообщалось, что цены на нефть "упали" из-за угрозы третьей волны COVID-19.
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