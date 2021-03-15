"Wexler прекращает поставки российского дизтоплива в Украину" - СМИ [ Редактировать ]
Один из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов компания Wexler приостанавливает поставки российского дизельного топлива в Украине. Об этом OilPoint сообщил источник в компании.
"С апреля компания полностью приостанавливает поставки дизельного топлива происхождением из Российской Федерации в Украину", - заявил собеседник.
Wexler является одним из крупнейшим поставщиков светлых нефтепродуктов в Украине. На сегодняшний день группа занимает лидирующие позиции на рынке, предоставляет услуги по продаже и поставке светлых нефтепродуктов в Украине.
Компания "Анвитрейд", входящая в Wexler Group, по итогам 2020 года стала лидером в рейтинге импортеров дизельного топлива, нарастив поставки по сравнению с 2019 годом на 9%, до 662,3 тыс. тонн.
Основной прирост произошел за счет поставок по морю, которые выросли с 4 тысяч тонн в 2019 году до 50 тысяч тонн в 2020 году.
Российские поставки выросли с 524,3 тыс. тонн до 542,3 тыс. тонн. Между тем на 23% снизились отгрузки через терминал в Гомеле (Беларусь) - до 60,3 тыс. тонн.
По данным ценового агентства Argus, суммарный импорт дизтоплива, а также объемы его производства в Украине в 2020 году составили 7,38 млн тонн, а ввоз дизельного топлива на рынок Украины составил 6,19 млн тонн.
Поставки российского дизтоплива на рынок Украины в 2020 году выросли на 79 тыс. тонн по сравнению с 2019 годом, до 2,61 млн тонн.
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