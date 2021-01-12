Стремительное повышение мировых цен на нефть уже к концу января приведет к росту стоимости бензина в Украине. Об этом рассказали эксперты топливного рынка.

Если в октябре баррель стоил $37, в декабре - $45, то в январе 2020-го "взлетел" до $55. Украинский рынок топлива уже отреагировал на рост мировых цен на нефть.

В Киеве самый дорогой бензин А-95 - дороже 28 грн/л и дизель - 27,10 грн/л.

А-92 стоит больше всего в Луганской области - 26,98 грн/л. Самые низкие цены на бензин и ДТ в Сумской области.

Самый дорогой газ в Одесской области - 12,79 грн/л, самый дешевый в Черниговской - 11,79 грн/л.

Средняя цена топлива в Украине:

А-92 - 24,19 грн/л.

А-96 - 25,22 грн/л.

ДТ - 24,60 грн/л.

LPG12,35 грн/л.

Рост цен на бензин уже начался, а дизелю пока ничего не грозит, считает замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Бензины уже подорожали в опте на 3-4%, дизтопливо пока нет. Дизельного топлива на рынке достаточно, поэтому цена не него останется стабильной. А вот бензины ждет небольшой рост, в среднем не более 20 копеек за литр и не во всех сетях. Но при условии, что гривна не будет дешеветь, иначе топливо подорожает намного быстрее.

Только за первые недели января АЗС подняли стоимость бензина и дизельного топлива в среднем на 20-50 копеек за литр.

О формировании потенциала роста цен в рознице на 1,5 грн/л рассказал директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. Причина - повышение оптовых цен.

Ряд операторов розничного рынка повысили цены уже после 6 января. На станциях KLO бензин А-92 подорожал на 50 копеек за литр, до 26,39 грн/л, А-95 и ДТ - на 40 копеек за литр, до 27,39 грн/л и 25,79 грн/л соответственно. Дизельное топливо в сети "БРСМ Нафта" в среднем выросло в цене на 24 копеек за литр, до 22,27 грн/л. На 30 копеек за литр все виды топлива подорожали в сети Marshal. А "Татнефть-АЗС-Украина" повысила цены на 95 копеек.

О том, на сколько может подорожать топливо в Украине, в эфире одного из телеканалов рассказал управляющий партнер инвестиционной компании Юрий Нетесаный.

Если взять украинский рынок, то подорожание нефти достаточно быстро происходит и на украинских АЗС... Но мы не ожидаем каких-либо значительных колебаний, так как влияние цены на нефть, даже дороже в рамках нескольких долларов, не будет значительным в рамках всей цены на топливо - от 1% до 5%.

На этой неделе рост цен маловероятен из-за локдауна в Украине, который снизил потребление топлива при достаточных запасах. Главным фактором роста цен на импортное топливо к концу января может стать резкое подорожание нефти.

Напомним, что из-за морозов цена на газ в Европе достигла максимума за два года.