В Украине нет существенного роста цен на продукты питания, хотя некоторые товары дорожают из-за сезонных факторов и "объективных экономических причин". Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.

Вместе с тем Кабмин совместно с президентом Украины "анализирует ситуацию", и в случае необоснованного повышения цен будет "предпринимать необходимые шаги по их стабилизации".

Если сравнивать цены год к году и месяц к месяцу, в отдельных группах продуктов есть объективные причины, мы их понимаем и знаем как урегулировать и в ближайшее время это будет сделано. Минэкономики этим сейчас занимается. В то же время вмешиваться в рынок, устанавливать ограничения на цены правительство не планирует, мы будем стимулировать или поддерживать производителей, чтобы увеличить спрос там, где есть дефицит, который вызывает скачок цен.

Премьер-министр выразил надежду, что в ближайшее время ситуация на рынке топлива будет урегулирована. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в настоящее время проводит встречи с представителями сетей, поставляющих горючее и торгующих им в розницу, для выявления причин роста цен на бензин и дизельное топливо.

В Национальном банке рост цен в Украине (6,1%) объяснили быстрым восстановлением мировой и украинской экономики после пандемии коронавируса. Регулятор прогнозирует, что инфляция в Украине достигнет пиковых значений в середине 2021 года, после чего начнет замедляться.

Достаточно быстрое восстановление мировой и украинской экономики будут формировать ощутимое инфляционное давление в течение всего года. Впрочем, поступление на рынки нового урожая, исчерпание эффекта низкой базы сравнения для отдельных товаров, а также повышение учетной ставки Национальным банком Украины постепенно развернут инфляционную динамику.

Чтобы обуздать инфляцию, в НБУ приняли решение повысить ключевую учетную ставку до 6,5%. Изменение учетной ставки НБУ прежде всего влияет на процентные ставки по банковским депозитам и кредитам. Ключевая ставка определяет стоимость займов, которые НБУ предоставляет коммерческим банкам. Чем она выше, тем выше процент, по которому банки предлагают собственные кредиты.

Как сообщали "Подробности", в феврале в Украине на 17% "взлетели" цены на сжиженный газ.