В настоящее время ограничения не применяются в трех регионах/ фото: TSN

В Киеве не будут ограничивать высадку и посадку пассажиров на поезда, при том, что в столице с 20 марта по 9 апреля действует локдаун.

Такое решение руководство УЗ приняло на основе документа, который приняла комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. В настоящее время ограничения не применяются в трех регионах.

Согласно протоколам решений внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, не установлены специальные ограничения на высадку и посадку пассажиров в Киеве и Киевской области, а также в Сумской и Одесской областях.

Отмечается, что список областей, в которых действуют ограничения для пассажиров железнодорожного транспорта, остается неизменным: Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская.

Читайте также, в Киеве на время действия "красной зоны" карантина общественный транспорт и метро останавливать не будут, однако будет ограничено количество пассажиров. Контролировать заполненность наземного транспорта и метрополитена будет Муниципальная охрана совместно с Национальной полицией.

Кроме того, курсирование пригородных и региональных поездов в попавших в "красную зону" карантина Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях остановили. Это решение является временной мерой.

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