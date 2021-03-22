В мэрии Киева сделали заявление о работе транспорта во время локдауна [ Редактировать ]
Источник: КГГА
В Киеве на время действия "красной зоны" карантина общественный транспорт и метро останавливать не будут, однако будет ограничено количество пассажиров. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил первый заместитель главы Киевской горгосадминистрции Николай Поворозник.
По словам чиновника, общественный транспорт в столице будет курсировать с наполненностью не более 50% мест.
Хотелось бы понимания от работодателей, которые требуют от людей ездить на работу, и от пассажиров. Других вариантов, кроме физического ограничения количества людей в транспорте, на сегодняшний день нет. Иная ситуация с метрополитеном, это сделать очень сложно. Конечно, будут те или иные ограничения на вход по станциям, особенно центральным, но вместе с тем в первую очередь это сознательность пассажиров.
Заместитель Виталия Кличка сообщил, что контролировать заполненность наземного транспорта и метрополитена, а также соблюдение масочного режима будет Муниципальная охрана совместно с Национальной полицией.
Мы будем мониторить ситуацию, для нас основной показатель - бесперебойная работа медицинской системы города, на сегодня ситуация сложная, но не критическая. За прошлые сутки госпитализировано более 300 человек, выписан всего 21, с такими темпами нам не хватит и 100 тысяч коек, если мы не остановим распространение болезни.
Напомним, что с 20 марта до 9 апреля в Киеве ужесточили карантин. Ресторанам и кафе в столице разрешили работать только на вынос, закрыться пришлось учреждениям культуры (кино, музеи, театры, концертные залы), т торгово-развлекательным центрам.
Ранее сообщалось, что 22 марта Кабинет министров Украины позволил местным властям самостоятельно решать, ограничивать ли работу общественного транспорта на время усиленного карантина.
по теме
Заповненість маршруток та автобусів не повинна перевищувати половини сидячих місць. Метро ж обмежуватимуть лише в години пік
Николаев вводит жесткий карантин на две недели. 22 марта Кабинет министров Украины позволил местным властям самостоятельно решать, ограничивать ли работу общественного транспорта на время усиленного карантина
У МОЗі напередодні оновили перелік областей за зонами карантину. "Червона" - знову збільшилася, до неї потрапила Київщина
18 марта на НСК "Олимпийский" пройдет матч Лиги Европы "Шахтер" - "Рома". Болельщиков на игру не пустят, за этим проследит полиция. 8 и 31 марта на "Олимпийском" запланированы отборочные поединки сборной Украины на Чемпионат мира 2022 года между Украиной и Финляндией и Украиной и Казахстаном
Відсьогодні всі загальноосвітні та позашкільні заклади Миколаєва переходять на дистанційне навчання, за винятком початкових класів