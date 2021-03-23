Государственное предприятие "Электротяжмаш" в полном объеме погасило задолженности по заработной плате. Кроме того, ликвидированы задолженности перед уволившимися работниками в размере 8 млн грн. По состоянию на 23 марта завод приступил к расчёту с поставщиками сырья и материалов. Об этом сообщили в пресс-службе ГП "Электротяжмаш".

"В ближайшее время "Электротяжмаш" будет обеспечен заказами, мы готовы к полноценному выходу предприятия из кризиса. Сегодня мы сделали важный шаг - ликвидировали все задолженности перед действующими и бывшими сотрудниками. Обеспечение достойных условий труда и своевременная выплата заработных плат - залог стабильной и преданной работы трудового коллектива, чей труд обеспечит высокое качество и оперативное производство продукции предприятия", - сообщил и.о. Генерального директора ГП "Завод "Электротяжмаш" Виктор Бусько

Бусько также отметил, что предприятие рассчитывается с поставщиками, что обеспечит "Электротяжмаш" сырьем и материалами для изготовления продукции. Предприятие ведёт ряд переговоров о поставках агрегатов электростанций, производстве и модернизации электродвигателей с отечественными и зарубежными компаниями.

Как сообщалось ранее, "Электротяжмаш" перешл в управление Фонда государственного имущества в конце 2019 года. На тот момент завод был фактически доведен до банкротства, лишился оборотных средств и накопил миллиардные долги. Новое руководство завода проводит финансовое оздоровление, а против бывшего директора Дмитрия Костюка открыто дело в НАБУ.

ГП "Электротяжмаш" специализируется на разработке и производстве мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для тепловых и атомных электростанций, электродвигателей. Помимо украинских ГЭС, продукция "Электротяжмаша" пользуется спросом в странах СНГ, ЕС и дальнего зарубежья.