Правительству необходимо изучить опыт наиболее успешных программ стимулирования роста занятости, имеющихся в Германии, Швеции, США и других странах, чтобы помочь украинцам найти работу в условиях эпидемии. По словам народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергея Левочкина, такие меры необходимы для снижения уровня безработицы, принявшей угрожающие размеры.

"В условиях пандемии в Украину вернулись сотни тысяч наших граждан, работавших за рубежом. Но у нас в стране ситуация не лучше: регулярные локдауны вынуждают бизнес сокращать рабочие места. И все это вместе привело к массовой безработице, принявшей угрожающие размеры. Необходимо вмешательство государства, чтобы решить эту проблему: нужна комплексная программа создания рабочих мест", - заявил Сергей Левочкин.

Политик привел примеры Германии, Швеции, США, Ирландии, Чехии и ряда других стран, где с помощью таких программ удалось значительно сократить уровень безработицы.

"Инструменты, которые использовали правительства этих стран, разнообразны - от снижения налогов до программ профориентации. Не нужно изобретать велосипед - необходимо изучить опыт успешных в этом плане государств и реализовать его в Украине", - считает народный депутат.

При этом, по его словам, проблема занятости неотделима от проблемы снижения уровня промышленного производства в нашей стране.

"Подход должен быть комплексным, и программы создания рабочих мест должны реализовываться на фоне привлечения инвестиций для обеспечения устойчивого экономического роста. Поэтому комплексная программа должна включать в себя обеспечение мира на Донбассе и гарантии безопасности инвестиций. Это непростой, но эффективный путь. Власть должна понять, что получать налоги от работающих граждан выгоднее, чем выплачивать пособия безработным", - подытожил Сергей Левочкин.