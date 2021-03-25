Руководство американского штата Вирджиния вынесло решение о полной отмене вынесения смертных приговоров на своей территории. Как известно, эта часть США была на втором месте по казням преступников.

25 марта 2021 года губернатор штата Ральф Нортэм подписал закон, согласно которому Вирджиния стала 23-м штатом, отменившим смертную казнь. Этот закон стал важнейшим документом по мнению демократов, которые считают, что смертный приговор является несоразмерным для применение к чернокожим заключенным, психически больным и бедным.

Отмечается, что чиновник штата решил подписать этот закон после визита в камеру смертников в одном из исправительных учреждений, где в течении 31 года были казнены 102 заключенных. В настоящее время штат Вирджиния уступает в приведении в исполнение смертных приговоров только Техасу.

Читайте также, в США впервые за последние 70 лет вынесли смертный приговор женщине. Однако за несколько часов до введения Лизе Монтгомери смертельной инъекции судья Джеймс Хэнлон отсрочил казнь, она не может сейчас подлежать казни из-за психического состояния.

Кроме того, В Казахстане глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон об отмене смертной казни в стране. Казни в стране были приостановлены с 2003 года указом президента, но суды продолжали приговаривать осужденных к высшей мере наказания в исключительных обстоятельствах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.