В США впервые за последние 70 лет вынесли смертный приговор женщине. Однако за несколько часов до введения Лизе Монтгомери смертельной инъекции судья Джеймс Хэнлон отсрочил казнь.

Монтгомери - единственная женщина в федеральной камере смертников, сообщает ВВС.

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Суд решил, что Монтгомери не может сейчас подлежать казни из-за психического состояния. По мнению суда, она не может рационально понять, почему ее решили казнить.

По словам адвокатов Монтгомери, у их подзащитной - повреждение головного мозга и тяжелое психическое заболевание, которое усугубилось сексуальными пытками со стороны ее опекунов.

Лиза Монтгомери

Лиза Монтгомери задушила беременную женщину в Миссури, а также похитила и зарезала ребенка в 2004 году.

Монтгомери сейчас 52 года. Если бы ее казнь в Терре-Хот, штат Индиана, состоялась, как и было запланировано, 12 января, она была бы первой федеральной заключенной, казненной за почти 70 лет.

Ранее мы писали о том, что воспитательницу приговорили к смертной казни за отравление детей. Суд также обязал женщину оплатить все материальные потери потерпевших.

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