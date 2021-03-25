Німецьке місто проводить експеримент з карантинними обмеженнями [ Редактировать ]
А от жителі одного німецького містечка до життя без обмежень повернулися вже незважаючи на третю хвилю пандемії. У межах експерименту їм дозволили відвідувати магазини, кав'ярні та заклади культури. Щоправда, є одна умова. Тетяна Логунова розкаже більше.
Сходити на шопінг, поснідати в кафе, а ввечері відвідати театральну виставу. В Німеччині все це можливо навіть в умовах жорсткого локдауну. Щоправда, тільки в одному місті. Тюбінген наважився на експеримент, який надалі може стати прикладом для всієї країни.
Концепцію повернення до нормального життя влада Тюбінгена розробила в співпраці з провідними інфекціоністами. Ідея проста: хочеш жити без обмежень, здай тест на коронавірус і отримай відповідну перепустку. Вона діє протягом дня і дозволяє відвідувати магазини, ресторани та заклади культури.
Перевіритися на коронавірус можна в кількох мобільних центрах. Результат готовий за 20 хвилин, усі витрати місто бере на себе. Люди ж від такої ідеї в захваті.
Це просто супер. Безплатно, швидко, доступно. Я думаю, таким шляхом має піти увесь світ.
З негативним тестом ми тепер можемо ходити до магазинів. І почуватися в безпеці. Я дуже сподіваюся, що експеримент спрацює і люди отримають більше свободи.
Задоволені і підприємці.
Рамона, власниця магазину:
Це прагматичний підхід, і мені він подобається. Такої концепції Німеччині бракує. Усі тільки й говорять про вихід з локдауну, а ми в Тюбінгені це вже впроваджуємо.
Експеримент триватиме три тижні. Увесь цей час епідеміологи аналізуватимуть темпи поширення хвороби. І якщо крива інфікувань поповзе вгору, його відразу ж припинять.
Ліза Федерле, уповноважена в боротьбі з епідемією в Тюбінгені:
Проведення експерименту контролюють інфекціоністи. І ми зробимо все, щоб ця модель спрацювала. Якщо ж ні, то відразу зупинимося. Наш пріоритет - захистити людей.
Боріс Пальмер, мер Тюбінгена:
Я чую, що люди задоволені. Вони щасливі, бо знову можуть насолоджуватися життям. Радіють, що в нас відкриті магазини й кафе.
Досвідом Тюбінгена вже зацікавилися мери інших німецьких міст. Тож не виключають, що невдовзі до експерименту долучаться нові учасники.
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