В порт Одессы прибыл сухогруз Ocean Glory из США, который доставил в Украину 350 тонн военного снаряжения для Вооруженных сил Украины.

В частности, судно доставило из США в Украину 35 армейских внедорожников HMMWV, которые использует американская армия. Ожидается, что разгрузка военного оборудования продлится до завтра.

Отмечается, что сухогруз Ocean Glory разработан специально для военных перевозок. Его спустили на воду построен в 2015 году, длина 171 метр, ширина 25 метров, дедвейт около 20 тысяч тонн.

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Кроме того, в Украину из США прилетел самолет с помощью для наших военных. Груз доставили в рамках двусторонних внешнеполитических отношений и сотрудничества в сфере безопасности между странами. США решительно стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности.

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