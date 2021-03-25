Не події засуджувати, а ухвалювати потрібні та важливі для людей рішення. На такому порядку денному позачергового засідання - наполягає опозиція.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Зібрання для того, щоб надати відповідну оцінку діям під Офісом Президента це абсолютне свідчення безпорадності правоохоронних структур. Це питання правоохоронних органів. Вони повинні забезпечити порядок, особливо в умовах сьогоднішньої пандемії і поруч з урядовими будівлями, а зібрання позачергової ради повинно бути тільки присвячено зменшенню тарифів, надання підтримки людям в період локдауну, тобто ці питання які вирішують і питання миру звичайно.