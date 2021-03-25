Байден дал первую пресс-конференцию [ Редактировать ]
В четверг, 25 марта, американский президент Джо Байден провел первую публичную пресс-конференцию в качестве лидера США, трансляцию которой вел телеканал ABC News.
Байден заявил о своей новой цели, касающейся COVID-вакцинации жителей США. Президент намерен добиться того, чтобы за 100 дней его президентства население получило 200 млн доз вакцины.
Помимо этого он выразил надежду, что к 100 дням его президентства (конец апреля) в той или иной форме откроются большинство школ.
Также речь зашла о выводе американских войск из Афганистана. Байден подчеркнул, что новая администрация США не намерена в течение "долгого времени" сохранять военное присутствие в этой стране. США, добавил президент, рассчитывают, что в Афганистане под эгидой ООН начнется процесс общенационального примирения.
Байден также вспомнил и о КНДР, заверив, что если она решится на эскалацию напряженности, то Штаты ответят "надлежащим образом".
Ранее сообщалось, что Зеленский и Байден договорились провести переговоры по телефону. Также мы писали о том, что в Госдепе США объяснили, почему не состоялся разговор Байдена с Зеленским.
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