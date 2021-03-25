В четверг, 25 марта, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что планирует баллотироваться на второй срок. Об этом он сказал во время пресс-конференции.

"Я планирую идти на следующие выборы. Я надеюсь на это", - заявил американский президент.

Отметим, что президентские выборы в США состоятся в 2024 году.

Также Байден надеется на то, чтобы кандидатом в вице-президенты на выборах в 2024 году будет Камала Харрис. В то же время Байден заявил, что не знает, будет ли его соперником на следующих выборах 45 президент США Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Байден договорились провести переговоры по телефону. Также мы писали о том, что в Госдепе США объяснили, почему не состоялся разговор Байдена с Зеленским.

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