Байден будет баллотироваться на второй срок [ Редактировать ]
В четверг, 25 марта, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что планирует баллотироваться на второй срок. Об этом он сказал во время пресс-конференции.
"Я планирую идти на следующие выборы. Я надеюсь на это", - заявил американский президент.
Отметим, что президентские выборы в США состоятся в 2024 году.
Также Байден надеется на то, чтобы кандидатом в вице-президенты на выборах в 2024 году будет Камала Харрис. В то же время Байден заявил, что не знает, будет ли его соперником на следующих выборах 45 президент США Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Байден договорились провести переговоры по телефону. Также мы писали о том, что в Госдепе США объяснили, почему не состоялся разговор Байдена с Зеленским.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В четверг, 25 марта, американский президент Джо Байден провел первую публичную пресс-конференцию в качестве лидера США
Дипломатичний демарш відбувся після того, як президент Джо Байден назвав Путіна вбивцею
В Українському кризовому медіацентрі підбили підсумки конкурсу на найкращий український переклад вірша Аманди Ґорман The Hill We Climb
Минулого тижня її вкотре затримали в аеропорту Чикаго, де працівники вже знали Гартман в обличчя. Це сталося після публікації інтерв'ю, в якому рецидивістка хизувалася своїм умінням
Сенаторы-демократы США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) и Джин Шахин (от штата Нью-Гэмпшир) направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену