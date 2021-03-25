Трансплантація в Охматдиті: у лікарні зробили першу пересадку нирки [ Редактировать ]
Трансплантація відтепер і в Охматдиті. Там зробили першу пересадку нирки. Донорський орган від свого батька отримала 12-річна дівчинка з Харкова.
Операцію провели на початку березня. А сьогодні, щоб розказати як усе відбувалося, до столичного Охматдиту запросили журналістів. Серед них була і наша Ірина Розова.
Відтепер у сім'ї 12-річної Насті відзначатимуть іще одне свято.
Проблеми зі здоров'ям у Насті почалися майже з народження. Лікування не допомогло й у лютому нирки дівчинки відмовили.
Наталя, мати Насті:
Сказали у нас для вас плохие новости, вам придется делать либо пересадку, либо быть на диализе всю жизнь. Я сначала думала, что это не со мной, что это с кем-то другим, я до последнего не могла поверить.
Родина майже одразу почала готуватися до трансплантації. Донором став батько дівчинки. Операція відбулася у Всесвітній день нирки - 11 березня.
Олег Годік, дитячий лікар-хірург відділення ургентної хірургії НДСЛ "Охматдит":
Завдяки організації роботи інституту Шалімова, Охматдиту, МОЗу ми запланували операцію саме на 11 березня після оперативного втручання батько, герой він був транспортований у відділення реанімації і через добу радісні батьки вже розмовляли з дівчинкою.
Микола Поляков, кандидат медичних наук НІХТ ім.О.Шалімова:
Ребенок, получающий орган, получает шанс на новую жизнь. Настолько пластичные дети, когда у них страдает функция почек, есть медицинский термин, эти дети отстают в развитии, отстают в росте, страдают различными заболеваниями, и гемодиализ покрывает только шлако-выводимую функцию.
До закладів, у яких проводять пересадки органів, Охматдит долучився на початку року. Плани - амбітні.
Володимир Жовнір, генеральний директор НДСЛ "Охматдит":
Я скажу що тільки у відділенні токсикології лежить щонайменше десять дітей, яким зможуть знайти пару родинну й зробити трансплантацію найближчим часом. Я знаю, що стовідсотково у нас є 15 дітей, які потребують пересадку печінки - потенціал у нас є дуже потужний і ми скористуємося цією нагодою є підтримка уряду, є підтримка міністерства охорони здоров'я.
У планах Уряду вже цього року збільшити органну трансплантацію в Україні щонайменше вдвічі, бо фінансування зросло вп'ятеро. Також уперше в історії цього року Мінохорони здоров'я виділило кошти на медичну авіацію. Її задіюватимуть зокрема в організації логістики. Взагалі ж, пересадка органів в Україні вже найближчим часом має забезпечити потреби всіх громадян.
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