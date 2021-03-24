Зеленский утвердил Стратегию деоккупации Крыма и Севастополя [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о Стратегии деоккупации Крыма и Севастополя. Документ, в том числе, является сигналом международному сообществу.
Сообщается, что стратегия определяет комплекс мер, направленных на восстановление территориальной целостности, суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма.
Документ также определяет приоритеты государства по защите прав и свобод человека, а также основные направления экономической, социальной, гуманитарной, экологической, информационной и оборонной безопасности.
Согласно этой стратегии, Украина инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения временно оккупированной территории и восстановлению на этой территории конституционного строя Украины. В частности, основываясь на положениях Будапештского меморандума, согласно которому после отказа от ядерного оружия Украине гарантировали безопасность.
"Украина основывает и развивает Крымскую платформу как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию и восстановление территориальной целостности Украины, преодоление последствий, вызванных временной оккупацией Российской Федерацией АР Крым и города Севастополя, а также защиты прав и интересов граждан Украины", - говорится в стратегии.
Кроме того, документ является призывом к объединению международных усилий в защите норм международного права и развитии мира и безопасности в Европе.
Ранее сообщалось, что СНБО ввел санкции против чиновников времен Януковича и Азарова.
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