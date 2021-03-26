Офіс Генпрокурора інкримінує державну зраду керівникам "Українського вибору" [ Редактировать ]
Державну зраду та зазіхання на територіальну цілісність України інкримінують трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір". Офіс Генпрокурора повідомив їм про підозру.
За даними слідства, представники цього руху сприяли окупації Криму. Двоє з них входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя" і брали активну участь в проведенні так званого референдуму на території півострова.
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