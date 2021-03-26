9-річний Назар Черняєв із невеличкого міста Соледар на Донеччині потребує допомоги. У жовтні хлопчикові поставили діагноз - периферична Т-клітинна лімфома.

Нині хвороба прогресує. Одна із закордонних клінік погодилася взяти дитину на лікування, проте коштів у родини немає.

Коли говориш про футбол, під маскою в маленького Назара з'являється Усмішка. Хлопчик полюбляє футбол, у шкільній команді грає нападником. А ще залюбки ходить із дідом на рибалку. Показує найбільший вилов.

Назар Черняєв, пацієнт Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні:

Карась вот такой.

Та сьогодні про все це маленький Назар може лише мріяти. Останні пів року він буквально живе в Дніпропетровській обласній дитячій лікарні. Сюди потрапив зі страшним діагнозом - периферична Т-клітинна лімфома, третя стадія.

Інна Черняєва, мати Нараза Черняєва:

Это не просто был шок, это весь мир перевернулся.

Хлопчик пройшов два курси хімієтерапії. Та вони не дали бажаного результату, навпаки, пухлина почала рости.

Ольга Сірневич, дитячий гематолог:

Это опухаль лимфоидной ткани. В данном стучае у Назара она находится в средостении, это грудная полость и так же у него поражены лимфоузлы забрушного пространства. Даный вид опухоли у детей не характерен. У детей встречается очень и очень редко. Из-за этого плохо поддается лечению.

Стан хлопчика тяжкий. Він під постійними крапельницями, кілька днів тому погіршилося дихання - пухлина тисне на легені. Через погіршення самопочуття мама Назара, Інна, екстрено вилітає до Туреччини. В одній із клінік Стамбула на дитину чекають лікарі.

Інна Черняєва, мама Нараза Черняєва:

Нашли професора у которого біл случай как у нашего Назара. С Турции. Она сказала, если вы к нам приедете, то я Вам помогу. Говорят сделаем 3 блока химии, а потом будут смотреть какой дальше предпринять лечение. Может надо будет делать операцию удалять опухоль. Ну и второе решение пересадке костного мозга.

Та клініка виставила за лікування захмарну суму майже 200 тисяч доларів. Таких грошей у родини немає. Інна сама виховує сина, чоловік помер кілька років тому, мама - торік. Та найбільшу втрату, яку пережила жінка, смерть старшого сина. Тепер боїться втратити ще й Назара. Тому просить допомоги в небайдужих.

Інна Черняєва, мама Нараза Черняєва:

Нам помогают волонтеры. Они уже на протяжении третей недели собирают деньги и у нас на первый блок химии 15 тысяч доларов у нас есть чтобы заплатить по прилету. Дальше у нас нету средств. Поэтому мы надеемся, что мир не без добрых людей. Надеемся что Назару помогут.

У маленького хлопчика сьогодні зовсім не дитячі мрії. Адже понад усе він мріє не поганяти в м'яча чи піти на рибалку, а як найшвидше одужати.

Допомогти Назарові може кожен. Реквізити банківської картки його мами Ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на сайті podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо".

Картка Приватбанку

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