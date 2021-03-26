У США пройшов потужний торнадо: є загиблі [ Редактировать ]
Щонайменше п'ятеро людей загинули, десятки травмовані внаслідок торнадо на півночі Алабами, у США. Стихія позривала дахи з будинків, вирвала з корінням дерева, зруйнувала лінії електропередач.
Без світла залишилися десятки тисяч людей. В районі лиха працюють рятувальники. За словами синоптиків, найближчим часом у регіоні очікують нові урагани.
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Щонайменше п'ятеро людей загинули, десятки травмовані внаслідок торнадо на півночі Алабами, у США. Стихія позривала дахи з будинків, вирвала з корінням дерева, зруйнувала лінії електропередач
Потужна буря і торнадо пронеслися Алабамою. Вони завдали серйозних руйнувань - розвалені будинки, пошкоджені лінії електропередач. За словами очевидців, сильний вітер ламав дерева та перевертав автомобілі
Потужна буря і торнадо пронеслися Алабамою. Вони завдали серйозних руйнувань розвалені будинки, пошкоджені лінії електропередач. За словами очевидців, сильний вітер ламав дерева та перевертав автомобілі
Троє людей загинули, ще одна отримала поранення внаслідок авіакатастрофи у штаті Флорида. Легкомоторний літак зачепився за лінію електропередач в одному з житлових районів неподалік Маямі
Троє людей загинули, ще одна отримала поранення внаслідок авіакатастрофи у штаті Флорида. Легкомоторний літак зачепився за лінію електропередач в одному з житлових районів неподалік Маямі