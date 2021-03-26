За добу у світі понад 622 тисячі людей інфікувалися коронавірусом. Найбільше нових заражень у Бразилії - майже 98 тисяч.

В Європі лідер із захворюваности Франція там 45 з половиною тисяч нових випадків. ЄС планує пришвидшити вакцинацію, щоб до літа щеплення зробили щонайменше 70 відсотків дорослого населення. Загалом від початку епідемії - Ковідом у світі заразилися більш як 126 мільйонів людей. Понад 2 мільйони 756 тисяч - померли.