Війна на Донбасі: бойовики атакували неподалік Світлодарська [ Редактировать ]
Донбасі бойовики один раз порушили режим тиші за минулу добу. Неподалік Світлодарська російські найманці атакували українські позиції з протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Вогню у відповідь наші армійці не відкривали. В українському війську без втрат.
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