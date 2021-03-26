Лідер КНДР Кім Чен Ин за запуском не спостерігав

У КНДР підтвердили інформацію про випробування "тактичних керованих ракет нового типу". Вони можуть містити ядерні боєголовки. Про це повідомляє ВВС.

Дві ракети, здатні переносити боєголовку вагою до двох із половиною тонн, запустили напередодні в бік Японії. Вони впали в нейтральних водах Японського моря та влучили в тестові цілі.

Лідер КНДР Кім Чен Ин за запуском не спостерігав. Це ракетне випробування стало другим для Північної Кореї впродовж тижня.