Володимир Зеленський скасував укази президента-втікача Януковича [ Редактировать ]
На лавах Конституційного суду порідшало. Володимир Зеленський скасував укази про призначення суддями Конституційного суду Олександра Тупицького і Олександра Касминіна.
Обидва отримали посади ще у 2013 році від Віктора Януковича - і нині, на думку Президента, становлять загрозу державній незалежності та національній безпеці країни.
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