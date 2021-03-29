На розмінування Донбасу знадобиться 30 років - Олексій Рєзніков [ Редактировать ]
На розмінування Донбасу може піти до 30 років, - про таке заявив міністр з питань реінтеграції Олексій Рєзніков. Він зазначив, що вивчав досвід Хорватії у ліквідації наслідків війни. І за підрахунками міністра, на один день бойових дій припадає близько п'яти-шести днів розмінувань.
Враховуючи, що війна з Росією триває сім років, ліквідовувати її наслідки доведеться майже 30. Та й коштів на це піде чимало - йдеться про сотні мільйонів євро.
Фахівці кажуть: нині щільність мін і вибухонебезпечних речовин на території України більша, ніж у будь-якій іншій точці світу.
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