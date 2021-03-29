Всемирно известная 62-летняя звезда Мадонна поделилась серией снимков в нижнем белье, которые вызвали ажиотаж среди подписчиков. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram.

"А сейчас момент для саморефлексии", - подписала она снимки.

Многие поклонники и звездные друзья оставили восторженные комментарии под фото. Однако остались и те, кто таким образом был недоволен, отметив, что для звезды в таком возрасте такие фото выглядят странно.

"Эротика", "Как это вообще возможно?", "Горячая", Любим тебя".

Отметим, что в кадре американская звезда позирует в кепи украинского дизайнера Руслана Багинского, который создает стильные головные уборы и продает их по всему миру. Его изделия носят известные певицы, актрисы и модели. Сам Багинский живет и развивает бренд в Киеве.

Ранее сообщалось, что Мадонна напугала фанатов внешним видом. Звезда появилась на снимке с розовыми волосами и слишком выразительными скулами и пухлыми губами. Публикация показалась пользователям жуткой.

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