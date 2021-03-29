На прошедших выходных Apple забила тревогу – была обнаружена новая уязвимость в системе безопасности. Техногигант в срочном порядке выпустил обновление, исправляющее серьезную проблему.

Сейчас компания настоятельно рекомендует обновить свой iPhone, iPad и Watch, прежде чем продолжать выходить в Интернет. Вчера компания выпустила iOS 14.4.2, watchOS 7.3.3 и iPadOS 14.4.2, чтобы устранить уязвимость в безопасности, сообщает Popular Sciense.

Первоначальное объявление Apple о безопасности не содержит подробностей. Это типично для компании, которая обычно не раскрывает источник проблемы, пока не проведет внутреннее расследование проблемы.

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Согласно сообщению, проблема была впервые была обнаружена Клементом Лесинье из Google Threat Analysis Group и Билли Леонардом из Google Threat Analysis Group, что означает, что угрозу обнаружила не сама Apple.

"Уязвимость обнаружена в службе Apple WebKit и была закрыта после того, как люди применили исправление программного обеспечения. Если не установить патч, то есть риск подвергнуть свое устройство удаленному взлому со стороны злоумышленников", — вот так кратко Apple объясняет проблему.

Хотя мы до сих пор не знаем точных деталей об уязвимости, в сообщении Apple говорится, что она могла быть "активно использована, что означает, что это не просто мера предосторожности, а серьезная угроза.

Apple в настоящее время работает над крупным патчем в виде iOS 14.5, который принесет целую кучу обновлений безопасности, поэтому поспешное обновление безопасности всего через несколько недель после выпуска последней версии предполагает, что дело серьезно.

Если вы еще не обновили свой телефон, то пора это сделать. Если вы не видите автоматического запроса или у вас не включено автоматическое обновление, вы можете просто перейти в "Настройки" → "Основные" → "Обновление программного обеспечения" на своем iPhone или iPad, чтобы начать процесс.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как популярное приложение заразило вирусом миллионы Android-смартфонов. Также ранее на Android обнаружены 20 опасных приложений, которые рекомендовалось срочно удалить.